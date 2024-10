Tamm ja Igonen vaatasid koduklubi võitu pingilt

1:0 võit on Botevi lemmikskoor, sest selle tulemusega on nüüd lõppenud meeskonna neli mängu järjest. Kokkuvõttes on klubi teeninud sel liigahooajal üheksa võitu ja neist kaheksas on jäänud seisuks just 1:0, vahendab Soccernet.ee.

Tamm jäi sel liigahooajal pingile esmakordselt. Ta oli seni alustanud üheksa korda põhikoosseisus, aga viimasel kahel korral oli tema mäng lõppenud punase kaardiga. Igonen on kaitsnud Botevi väravat vaid ühes kohtumises.

12 mänguga 28 punkti kogunud Botev jagab liigatabelis teist kohta.