Ancelotti hooaja esimese El Clasico eel: Barcelona mu und ei häiri

Laupäeval leiab aset jalgpallimaailma üks märgilisemaid vastasseisusid, kui Madridi Real ja Barcelona lähevad esimest korda sel hooajal omavahel vastamisi. Reali peatreener Carlo Ancelotti ütles El Clasico nime all tuntud kohtumise eel, et austab Barcelona suurepärast vormi, aga hirmu rivaali ees ei tunne.

Hansi Flicki juhendatav Barcelona on tänavust hooaega alustanud suurepäraselt ja võitnud koduses kõrgliigas kümnest mängust üheksa, asetsedes 27 punktiga liigatabeli tipus. Seejuures on võidud tulnud veenvalt ning Barcelona väravate vahe La Ligas on 33:10, Meistrite liigas kaotasid nad üllatuslikult esimese mängu, kuid alistasid siis Young Boysi ja Müncheni Bayerni koondtulemusega 9:1.

Sel laupäeval kohtuvad nad esmakordselt sel hooajal Madridi Realiga, kes pole seni Hispaania kõrgliigas ühtki kohtumist kaotanud, aga asetseb 24 punktiga Barcelona järel teisel kohal.

Reali peatreener Carlo Ancelotti kiitis rivaali vormi, aga ütles, et tema tiim vastase ees ei kohku. "Õnneks ei hoia mind keegi öösel üleval," sõnas juhendaja, kes on samuti sel hooajal Meistrite liigas võitnud kaks mängu ja kaotanud ühe. "Barcelonal läheb tõesti hästi. Aga El Clasico suguses mängus on väga keeruline favoriiti valida. Kõik sõltub mängu käigust."

"Selles vastasseisus peab tulema toime suure survega, tempoga ja hetkede ära kasutamisega. Barcelonal on selge nägemus sellest, kuidas nad mängivad ja nad on seda seni väga hästi teinud. Nad on julge võistkond ja peame ennast valmis panema ja enda parimat jalgpalli mängima," lisas Ancelotti.

Mõlemad Hispaania jalgpallihiiud lähevad suurele kohtumisele vastu võidulainel - Barcelona alistas sel nädalal Meistrite liigas Bayerni 4:1, Real loovutas esialgu Dortmundi Borussiale kaks väravat, aga vastas siis viiega.

Ancelotti sõnul on mängijad avavilest alates mänguks valmis ning lisamotivatsiooni ei vaja. "Sellise mängu eel ei ole vaja palju öelda. Eesmärk on panna kokku selge strateegia, muu pole tähtis," ütles juhendaja.

"See ei ole vastasseis, kus pead mängijatele mingi võimsa kõne pidama. Mängida 90 minutit nii nagu me Dortmundi vastu teisel poolajal mängisime on võimatu, aga see peaks olema meie alguspunkt. Tegime palju asju õigesti," jätkas Ancelotti. "Kui tahame võita, peame mängima suurepäraselt ja see ongi meie plaan."

Suurejooneline vastasseis algab laupäeval Eesti aja järgi kell 22.00, mängupäev algab aga Hispaania liigas juba kell 15.00, kui Karl Jakob Heina koduklubi Valladolid võõrustab Villarreali.