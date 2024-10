Barrus ja Bigbank tahavad hoogu hoida, Pärnu ja Selver võiduarvet avada

Cronimet liiga liider on kümne punktiga Jekabpilsi Luši, neile järgneb kaheksa punkti kogunud Võru Barrus ja seejärel kuue punktiga Tartu Bigbank. Neljandal tabelireal on samuti kuue punktiga Robežsardze/Riia, viies viie punktiga Ezerzeme/DU, kuues ühe punkti teeninud Pärnu VK ja seitsmes Selver x TalTech, kel punktiarve veel avamata.

Võru Barruse peatreener Oliver Lüütsepp saab koos meeskonnaga nädalavahetusele vastu minna kahe võidu pealt, mis eelmisel nädalal Lätis teeniti. Enne seda saadi kirja ka kindel võit Aadu Luukase karikavõistlustel.

"Lätlastest saime eelmisel nädalal jagu ja nüüd tuleb Eesti klubid ette võtta ja proovida sama hooga jätkata. Tahame igaks mänguks täiega valmis olla. Pärnul on hetkel see koosseis tekkinud, millega nad enamasti mängivad, aga seal võib ka üllatusi tulla ja peame selleks valmis olema. Pärnul on hea kvaliteediga sidemängija ning ka korralikult rünnakujõudu nii diagonaalis kui nurkades, lisaks meeldib sidele ka temposid kasutada ja peame ka selleks valmis olema," sõnas Lüütsepp vastase kohta.

"Saime viimaste võitudega enesekindlust, kuigi eks mingid asjad tahavad veel paika loksumist. Igal juhul läheme nädalavahetusele vastu positiivselt," lisas juhendaja.

Pärnu kapten Andrus Raadik loodab võiduarve avada. "Kindlasti tahaks liigas võiduarvet avada, tööd on tehtud ja tuleb veel palju teha. Võru meeskond toetub rünnakutel palju Renatole (Santos - toim) ja nurgad on neil ka korralikud. Kindlasti hea üldmänguga meeskond, kel on ka hea serv. Et neid võita, peame oma mängu mängima ja peamine ongi oma asjad korda saada, hetkel keskendume sellele rohkem kui vastastele," sõnas kapten Raadik.

Pärnu VK Autor/allikas: Pärnu VK/Aivar Kütt

Tartu Bigbanki peatreener Alar Rikberg sai eelmisel nädalal nautida võidurõõmu CEV Challenge Cupil, kui meeskond avaringis tugeva Ukraina klubi vastu pääsu järgmisse ringi kindlustas.

"Lihtne periood meil praegu ei ole, sest mängimist on palju. Mõlemad Läti klubid on eriti ohtlikud just kodusaalis, neil on väikesed ja ebamugavad saalid, meil avapäeval veel ka pikk bussireis jalgades. Aga sellegipoolest peame minema punktide järele ja tabeliseisu parandana. Samas peab vaatama, kes meil kuidas füüsiliselt kestab. Pühapäeval läheme mängima liiga liidri vastu ja ei oota midagi lihtsat, aga eesmärk on nädalavahetusest kaks võitu saada," kinnitas Rikberg.

"Meeskonna mentaalne seis on positiivne, sest eurosarjas sai üks suur takistus ületatud ja saame jätkata oma eesmärgi poole püüdlemist. Aga hetkel ei ole päris tavaline treeningrütm, sest kuu jooksul on 11 mängu ja peame tavapärasest rohkem tegelema taastumisega, samuti tuleb aegajalt teistes saalides treenida, sest kodusaal on hõivatud muude üritustega. Suuri muresid õnneks meestel pole, aga päris kõik Lätti ei sõida," lisas peatreener.

Tartu Bigbank Autor/allikas: CEV

Tiitlikaitsja Selver x TalTech pole suutnud senipeetud kolme Cronimet liiga mänguga võiduarvet avada, kuid möödunud nädalal suudeti tagada edasipääs CEV Cupil, mis meeskonnale enesekindlust andis, sõnas peatreener Andres Toobal.

"Eurosarjas edasi pääsemine toob positiivse fooni ja püüame seda ära kasutada. Kui oleme tugevad, läheb olukord paremaks, kui ei ole, siis raskemaks. Oleme näidanud, et suudame mängida küll, kõik üritavad endast rohkem anda ning saavad olukorrast aru. Teame, et saatsime eurosarjas midagi korda, ent koduliigas oleme punkte kaotanud ja püüame seda parandada, sest punkte enam kaotada ei tahaks," rääkis Toobal.

Ka Selver x TalTechil on ees ülitihe mängude periood. "Ees ootab ülipalju mänge – kodune liiga, eurosari ja karikamängud peavad samuti kuskile mahtuma. Seetõttu pole meil käsil tavapärane treeningprotsess, vaid peab pidevalt mõtlema, kuidas asju joonel hoida. Lisaks on Lincoln Williamsil põlvehäda ja sel nädalal läheb ta uuringutele. Tema osalemine on seega lahtine, sest me ei taha teda ära lõhkuda. Kokkuvõttes peame me selle olukorraga lihtsalt hakkama saama ja mitte mõtlema punktidele, vaid oma mängule," lisas juhendaja.

Selver x TalTech Autor/allikas: Siim Lõvi /ERR

Võru Barrus ja Pärnu VK kohtuvad laupäeval kell 17.00, Tartu Bigbank sõidab Lätti, kus kohtub laupäeval kell 18.00 Ezerzeme/DUga ja pühapäeval kell 16.00 Jekabpilsi Lušiga. Selver kohtub Robežsardze/Riiaga pühapäeval kell 17.00.