HC Panter kohtub Balti liigas sel nädalavahetusel kaks korda Energijaga

Mängud peetakse laupäeval kell 17.00 ning pühapäeval kell 13.00 Elektrinai jäähallis. Omavahel on meeskond see hooaeg kohtunud kahel korral ning mõlemast on võitjana väljunud Tallinna klubi.

Tallinna HC Panter hoiab 12 mängu järel 20 punktiga liigatabelis esimest kohta, kuid tiitlikaitsja HK Mogo/RSU on teeninud kahe vähema mänguga 19 punkti. Kolmandal tabelireal asetseb HK Zemgale/LBTU, kes on 11 mänguga kogunud 17 punkti, neljandal kohal jätkab Panteri mullu play-off'is konkurentsist lülitanud Riia Prizma, kellel on üheksa mänguga üheksa punkti.