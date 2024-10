NHL: Bobrovski sai kirja karjääri 400. võidu

Tegevmängijate seas on Bobrovski teine väravavaht, kes on selle tähiseni jõudnud, Minnesota puurilukul Marc-Andre Fleuryl on kirjas koguni 562 võitu. Kõigi aegade edetabelis on Fleury Martin Brodeuri (691) järel teisel kohal, Bobrovski on 14.

Bobrovski jõudis selle tähiseni karjääri 707. mängus, nii kiiresti pole keegi teine 400 võiduni jõudnud. Varasem rekord oli Henrik Lundqvisti nimel, tema jõudis selleni 727 mänguga.

Panthersi eest skoorisid Anton Lundell, Carter Verhaeghe ja Sam Bennett, Rangersi ainsa värava viskas esimesel kolmandikul Alexis Lafreniere.

Idakonverentsi liidrile Rangersile oli see hooaja esimene normaalajal saadud kaotus, teisel kohal olevale Panthersile aga neljas normaalajavõit.

Tulemused:

Boston – Dallas 2:5

Detroit – New Jersey 5:3

NY Rangers – Florida 1:3

Tampa Bay – Minnesota 2:4

Toronto – St. Louis 1:5

Calgary – Carolina 2:4

Utah – Colorado 1:5

Seattle – Winnipeg 3:4

Los Angeles – San Jose 3:2