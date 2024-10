Eesti Maaülikool/Structura suutis karikavõistlustel Pärnult geimi napsata

Korduskohtumine leiab aset 6. novembril kell 19 Pärnus. Avamängus suutis esiliigas mängiv Maaülikool/Structura võita aste kõrgemal mängiva Pärnu klubi vastu ühe geimi, saades kodusaalis 1:3 (25:22, 19:25, 20:25, 18:25) kaotuse, vahendab volley.ee.

Võitjate parim oli 19 punktiga (+14) Andrus Raadik, 17 punkti kanti nii Markus Uuskari kui Tony Tammiksaare arvele (+12 ja +8) ning Kristo Joosep Peterson lisas 13 silma (+8).

Pärnu vastuvõtt oli 58 ja rünnak 43 protsenti, blokist saadi 13 punkti (kuus blokki pani Peterson), servil löödi 11 ässa ja tehti 16 viga.

Eesti Maaülikool/Structura resultatiivseim oli 14 punktiga (+6) Hergo Hansman, 11 punkti (+6) panustas Tamur Viidalepp ja 10 (+5) Rauno Kink.

Maaülikooli vastuvõtt oli 43 ja rünnak 33 protsenti, blokiga teeniti neli ja serviga seitse punkti (10 viga).

Sellest paarist edasipääseja kohtub järgmisena kas Selver x TalTechiga või Advokaadibüroo Premium/Rae valla – EstNor/Kiili paari võitjaga. Advokaadibüroo Premium/Rae valla ja EstNor/Kiili peavad eelringi mänge, kus avakohtumise võtis EstNor/Kiili.

Esimene poolfinalist selgub reedel, mil veerandfinaali kordusmängus lähevad Võru spordihoones vastamisi Danpower/Võru VK ja Võru Barrus VK. Mäng algab kell 19.

Veerandfinaali võitjaks osutub kaks võitu saanud võistkond või juhul kui mõlemal võistkonnal on üks võit ja üks kaotus, siis mängu eest antavate suurema punktide arvuga võistkond. Mängu eest antavate punktide võrdsuse korral mängitakse kuldne geim.

Aadu Luukase karikavõistlustel veerandfinaalpaarid:

EMÜ/Structura vs Pärnu VK 0:1

Selver x TalTech vs Advokaadibüroo Premium/Rae vald või EstNor/Kiili

Danpower/Võru VK vs Võru Barrus VK 0:1

IMsport/Türi SK vs Tartu Bigbank 0:1

Karikafinaalid toimuvad nii naistele kui meestele 14. detsembril Tartus.