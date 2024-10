Poomi ja Palumetsa koduklubid olid Konverentsiliigas võidukad

Koduliigas kuulus Poom viimati põhikoosseisu 11. augustil ja pärast seda on ta saanud vaid näpuotsaga mänguminuteid. Mõlemas Konverentsiliiga põhiturniiri kohtumises on ta aga alustanud ning need on Shamrocki jaoks võrdlemisi edukaks osutunud, vahendab Soccernet.ee.

Võidukas oli ka Kevor Palumetsa koduklubi HJK, aga Eesti koondislane vaatas 1:0 võitu Minski Dinamo vastu pingilt. HJK mängis tulega, sest kuigi vastased jäid 82. minutil väljakule kümnekesi, raisati seejärel penalti ning lisaminutitel jõudis Dinamo viigiväravani, mis õnneks VAR-kontrolli järel tühistati. HJK jaoks oli tegemist esimeste punktidega.

Neljast Euroopa tippliigade klubist kolm jätkavad täiseduga: Londoni Chelsea võitis Panathinaikost 4:1, Fiorentina alistas St. Galleni kaotatud avapoolaja järel 4:2 ning Heidenheim oli 1:0 üle Paphosest.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.

Tulemused:

Reykjaviki Vikingur – Brugge 3:1 (1:1)

APOEL – Banja Luka Borac 0:1 (0:0)

Celje – Basaksehir 5:1 (3:0)

Djurgarden – Guimaraes 1:2 (0:0)

Gent – Molde 2:1 (1:0)

Hearts – Omonia 2:0 (2:0)

Jagiellonia – Petrocub 2:0 (0:0)

Larne – Shamrock Rovers 1:4 (0:3)

Panathinaikos – Chelsea 1:4 (0:1)

Viini Rapid – Noah 1:0 (1:0)

St. Gallen – Fiorentina 2:4 (1:0)

Real Betis – FC Kopenhaagen 1:1 (1:0)

HJK – Minski Dinamo 1:0 (0:0)

Mlada Boleslav – Lugano 0:1 (0:1)

Ljubljana Olimpija – LASK 2:0 (1:0)

Paphos – Heidenheim 0:1 (0:1)

TNS – FC Astana 2:0 (1:0)

TSC – Legia 0:3 (0:1)