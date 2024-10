Zirk ja Tribuntsov jõudsid mõlemad MK-etapil finaali

Zirk oli stardis meeste 200 m liblikujumises ja läbis eelringides distantsi ajaga 1.56,82, mis andis viiendana kindla finaalikoha.

"Töö eelujumistes tehtud ja nüüd algab keskendumine finaalile," rääkis Zirk peale ujumist. "Sain võtta võrdlemisi kergelt ja pingevabalt. Stardipuki taga sai enda endise treeningkaaslase Chad le Closiga isegi nalja visatud, kuid finaalis on meeleolu märksa tõsisem."

Eelujumiste kiireim oli ameeriklane Trenton Julian ajaga 1.54,83. Talle järgnesid Moon Seungwoo (1.55,61) ja Alberti Razzetti (1.55,70).

Teise eestlasena ujub õhtul finaalis Ralf Tribuntsov, kes oli stardis 50- m seliliujumises. 30-aastane ujuja läbis kaks basseinipikkust ajaga 23,38, mis andis eelujumistes kuuenda positsiooni.

"Fookus täna hommikul oli enda ujumisel, sest ma ei ole veel leidnud seda väga head võistlusrütmi," mõtiskles Tribuntsov, kelle tippmark on 23,13.

"Positiivne on see, et olen iga stardiga läinud paremaks. Finaalis tahaksin mõned tehnilised asjad paika loksutada. Hetkel kaotan veidi aega, sest ei suuda vett nii kvaliteetselt haarata. Ei ole midagi hullu, aga ma tean, et mul on veel ajaliselt varu," lisas ta.

Eelujumistes sai ainsana aja alla 23-sekundi Isaac Cooper tulemusega 22,87, edasi mahtusid mehed kohtadelt teisest seitsmendani 21 sajandiku sisse.

Tribuntsovi finaal ujutakse Eesti aja järgi reedel kell 13.43 ja Zirki finaal kell 14.43.