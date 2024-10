Pajur ja Sander asuvad nädalavahetusel kaitsma Eesti meistritiitlit

Laupäeval koguneb Eesti cyclo-crossi paremik Tartusse Anne Kanali terviserajale, et selgitada välja Rand & Tuulberg Eesti meistrivõistluste medaliomanikud. Tiitlikaitsjatena asuvad stardijoonele Markus Pajur ja Laura Lizette Sander.

Pajur on tänavu juba cyclo-crossi radadel head hoogu näidanud, kui võitis BikeFanatics Eesti karikasarja viimased kaks etappi Rakkes ja Tallinnas. Talle asuvad teiste hulgas konkurentsi pakkuma eelmise aasta pronksmedalist Gert Kivistik, viimasel kahel karikasarja etapil teise kohaga leppima pidanud ja Elva etapi võitja Markus Mäeuibo, Viljandi etapi parim Matthias Mõttus ja maanteeratturite EM-ilt pronksmedali pälvinud Madis Mihkels.

Eliitmeeste start antakse Anne Kanali terviserajal kell 16 ning võistlus kestab orienteeruvalt tund aega.

Eliitnaiste klassis tõotab Eesti meistri tiitlile tulla põnev lahing, sest stardis on tiitlikaitsja Laura Lizette Sander, kuid kuldset medalit ihkavad kindlasti ka BikeFanatics Eesti cyclo-crossi karikasarjas neli etappi võitnud Mari-Liis Mõttus ja eelmise aasta hõbemedalist Elisabeth Ebras. Seejuures on Sander ja Mõttus tänavu juba koos võidu sõitnud, kui heideldi Tallinnas Kalevi meistritiitli eest. Seal jäi peale Mõttus.

Eliitnaised lastakse rajale kell 15 ning nende sõidu pikkus on orienteeruvalt 45 minutit. Lisaks eliitklassidele on võistlustules ka noor- ja harrastusratturid. Võistluspäev algab kell 11 ja lõppeb kell 17.30. Võistlust on võimalik vaadata otseülekandena Eesti Jalgratturite Liidu Youtube'i kanalil.