Bologna Virtus teenis Euroliigas hooaja esimese võidu

Partizan asus kodupubliku ees varakult mängutempot dikteerima ning skooris mängu esimesed viis punkti. Belgradi klubi edu paisus teisel poolajal üheksale punktile ja kuigi võõrustaja dikteeris terve mängu vältel tempot, jõudis Bologna neli minutit enne mängu lõppu oma esimese eduseisuni.

Belgradi klubi tabas siis kolmese, kuid Virtuse üleplatsimees Will Clyburn viigistas poolteist minutit enne mängu lõppu. Iffe Lundberg tabas seejärel Partizani eest ühe vabaviske, kuid Clyburn murdis 12 sekundit enne lõpusireeni võõrustaja kaitsest läbi ja viis sammudelt viskega külalised uuesti ühega juhtima.

Partizani järgmine rünnak ebaõnnestus, kuid Frank Ntilikina võttis siis Bologna sisseviske vahelt ja sai võiduviset proovida, kuid tema kaugvise ei tabanud rõngastki ja Bologna pääses 70:69 (15:20, 17:17, 25:24, 13:8) võiduga.

Clyburn lõpetas kohtumise 27 punkti, kahe lauapalli, ühe korvisöödu, ühe vaheltlõike ja ühe blokiga. Isaia Cordinier tegi 12 punkti ja kümne lauapalliga kaksikduubli, Partizani resultatiivseim oli 20 punkti visanud Tyrique Jones, kes lisas veel kuus lauda ja viis vaheltlõiget.

Hooaja esimese võidu teeninud Bologna jätkab siiski Euroliiga tabeli viimasena, neist ees on ühe mängu vähem pidanud Paris Basketball, Berliini Alba ja Milano Olimpia, kellel on samuti üks võit. Tabelitipus on viiel võistkonnal kolm võitu ja üks kaotus, Sander Raieste koduklubi Baskonia on neljast mängust võitnud kaks.