Maailma esikohalt langenud Swiatek mängib ka Billie Jean Kingi turniiril

23-aastane Swiatek mängis viimati septembri alguses USA lahtistel, kui Jessica Pegula veerandfinaalis poolatari alistas. Pärast seda võttis Swiatek pausi ning ei mänginud Aasias toimunud turniiridel, selgitades, et peab raskest hooajast välja puhkama.

Teada oli, et poolatar mängib veel novembri alguses WTA finaalturniiril, kus ta eelmisel aastal võidutses, kuid kolmapäeval teatas ta, et plaanib mängida ka 13. novembril algaval Billie Jean Kingi karikaturniiril. "Näeme Malagas!" kirjutas poolatar ühismeedias. "Olen õnnelik, et saan oma riigi eest mängida ja Poolat esindada. Anname endast naiskonnana parima ja loodan, et kõik vaatavad ja toetavad meid," lisas Swiatek.

Naiste võistkondliku turniiri finaalvõistlusel loositi Poola esimeses ringis kokku Hispaaniaga, selle vastasseisu võitja kohtub veerandfinaalis Tšehhiga.

Swiatekist sai 2022. aasta aprilli alguses maailma esireket ning poolatar hoidis seda positsiooni järgmised 75 nädalat ehk kuni eelmise aasta septembrini, mil Arina Sabalenka esikoha kaheksaks nädalaks endale sai. Swiatek kerkis novembris pärast WTA finaalturniiri uuesti esireketiks ning püsis seal 50 nädalat, aga kõige värskemas edetabelis langes ta taaskord Sabalenka taha.

Vahe edetabeli tipus on ka sel aastal piisavalt väike, et maailma esireketi positsioon selgub alles Riyadhis toimuva WTA finaalturniiri järel. Võrreldes eelmise aastaga on aga Sabalenka edu suurem ning Swiatekil on esikoha saamiseks vaja kindlasti mullust tiitlit kaitsta.