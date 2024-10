Liverpooli huviorbiidis Inglismaa koondislane sidus tuleviku Newcastle'iga

Newcastle ei soovinud lepingu täpset pikkust avaldada, kuid The Athleticu andmetel teeb uus leping 23-aastasest Gordonist klubi ühe enimtasustatud mängijaid.

"Mina ja Eddie [peatreener Eddie Howe - ERR] sobime mõtteviisilt ideaalselt kokku. Mulle meeldib siin," kommenteeris Gordon otsust siduda oma tulevik Newcastle'iga.

"Ma olen siin, et karikaid võita. Meil on vaja seda teha, sest meie fännid on suurt võitu väga kaua oodanud. Olla osa sellest meeskonnast, kes seda lõpuks teeb, on minu suur eesmärk."

Eelmise aasta jaanuaris oma kasvatajaklubist Evertonist lahkunud ründavast poolkaitsjast on saanud Newcastle'i üks võtmemängijaid. Pooleteise aasta jooksul on ta Newcastle'it esindanud 74 kohtumises, löönud 15 väravat ja andnud 11 väravasöötu.

Möödunud hooaja suurepäraste esitustega teenis Gordon endale koha Inglismaa EM-finaalturniirile sõitnud koondises ning suve jooksul seostati teda üleminekuga Liverpooli.

"Anthony on juba tipptasemel mängija, kuid tal on veel pikk karjäär ees. Meil kõigil on hea meel, et ta otsustas pühenduda Newcastle'ile. Tal on suur roll meie ambitsioonikate eesmärkide saavutamisel," ütles klubi spordidirektor Paul Mitchell.

Newcastle on Inglismaa kõrgliigas kaheksa mängu järel 12 punktiga üheksandal kohal. Tuleval pühapäeval minnakse võõrsil vastamisi Chelseaga.