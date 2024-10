Bušina välishooajast: mõte eurosarjast ajas käe mõnusalt värisema

19-aastane Bušina jäi Kaunase Žalgirise skautidele silma Eesti noortekoondist esindades. "Noortekoondisega Leedus olles jätsin kohalikele piisavalt hea mulje, et mulle pandi pilk peale. Hiljem Balti mere liigal sain juba konkreetsema pakkumise. Kuna laual oli ka teisi variante Rootsist, siis võtsin veidikene aega, et kaaluda, kuid lõpuks otsustasin siiski karjääri Leedus jätkata," avas ta Leetu siirdumise tagamaid.

"Võistkonnas on mind hästi vastu võetud. Isegi tüdrukud, kellega on väike keelebarjäär, üritavad minuga suhelda ning see on väga tore," jätkas koos teise Eesti koondislase Darja Belokurovaga ühes tiimis palliv Bušina. "Trennikoormus on veidikene kasvanud, kuid suurimad erinevus harjutustel on kindlasti füüsiline osa ja kiirus."

Käsipalli kõrvalt käib Bušina Kaunase Spordi Ülikoolis, kus õpib spordi ja turismi juhtimist. "Meil on hea võimalus koos Darjaga ühiselamus elada ning samas koolis käia. Päevad on pikad, hommikul alustame õppimisega ning lõppevad treeningutega."

Žalgiris on Leedu liigat alustanud kolmest mängust ühe võidu, ühe viigi ning ühe kaotusega ja sellega paiknetakse kohalikus sarjas kolmandal kohal. Lisaks osaleti Euroopa karikavõistlustel, kus tunnistati kahe mängu kokkuvõttes Islandi naiskonna Valuri paremust.

"Võistkonda lisandus selle hooaja eel koos minuga viis uut mängijat ning seetõttu võtab koostöö veel aega," rääkis Leedu liigas kolme mänguga 19 väravat visanud ääremängija. "Eurosari pakkus aga eriti palju põnevust. Esmakordne osalemine sellel tasemel pani ikka enne kohtumist käe värisema küll. Matši ajal oli aga see unustatud ning olin heas tsoonis, kus tundsin, et sain endast parima anda."

Bušina sai hiljuti kutse Eesti koondisesse. Rahvusnaiskond mängib sel nädalal Soomes toimuval maailmameistrivõistluste kvalifikatsiooniturniiril. Esmalt minnakse neljapäeval vastamisi võõrustajatega ning seejärel reedel Iisraeliga. Soome ja Iisrael lähevad omavahel vastamisi laupäeval ning siis saab selgeks üks naiskond, kes sellest alagrupist järgmisesse vooru edasi pääseb.

Maailmameistrivõistlused toimuvad järgmise aasta novembris ja detsembris Hollandis ja Saksamaal. Lisaks korraldajatele on otse finaalturniirile pääsenud valitsev meister Prantsusmaa. Kolm naiskonda lunastavad pääsme järgmistel Euroopa meistrivõistlustel.