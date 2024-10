TÄNA OTSE | Flora jahib Kalju vastu olulisi punkte

Täna kohtuvad jalgpalli Premium liigas sel hooajal neljandat ja ühtlasi viimast korda omavahel Tallinna Flora ja Nõmme Kalju. Otseülekanne algab ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis kell 18.50. Kommenteerivad Kristjan Kalkun ja Markus Jürgenson, stuudios on Debora Saarnak.

Mõlemad meeskonnad püsivad medalikonkurentsis ja soovivad tagada kõrge kohaga koduses liigas endale koha eurosarjas. 33. vooru eel on Kalju liigatabelis 66 punktiga teisel ja Flora 61 punktiga kolmandal kohal.

Senisest kolmest omavahelisest mängust kaks esimest lõppesid viigiliselt (2:2 ja 0:0), kuid septembri lõpus peetud kohtumises võttis Kalju Alex Matthias Tamme ja Ivans Patrikejevsi tabamustest 3:0 võidu.

"Eelmine mäng Floraga ei ole enam kellelgi meeles. Selleks, et kolmapäeval võita, tuleb anda maksimum igas elemendis," märkis Kalju ründaja Guilherme Carvalho.

Möödunud nädalavahetusel pidi Kalju kodus Narva Transi vastu 2:2 viigiga leppima. Flora tunnistas võõrsil lähima jälitaja Paide Linnameeskonna 2:1 paremust.

"Eelmises mängus Paidega ehitasime endale kaks väravat ja see läks meile kalliks maksma. Seekord Kaljuga mängides soovime ehitada väravad vastaste võrku. Pantrid on olnud sellel hooajal rünnakul kavalad, jõulised ja kiired. Valmistume selleks ja tahame nendega paremini hakkama saada kui eelmisel korral. Tuleb kindlasti korralik andmine. Jaht medalitele on endiselt täies hoos," rääkis Flora treener Aiko Orgla.

Kolmapäevase lahingu peab mängukeelu tõttu vahele jätma Flora poolkaitsja Vladislav Kreida. Kaljul mängukeeluga mängijaid ei ole.