Raske avarii üle elanud Sikk: tundsin kohe, et seljaga on midagi valesti

Kesk-Euroopa rallil Ott Tänaku ja Martin Järveoja jaoks eessõitja tööd teinud Sikk sattus möödunud reedel koos Ken Torniga avariisse, kui sõideti teiselt kiiruskatselt kolmandale. Õnnetuse tagajärjel sai Sikk tõsise seljavigastuse ning ta toimetati kiiresti haiglasse.

"Õnnetused juhtuvad, see oli asjaolude kokkulangemine," meenutas nüüdseks Tallinnas haiglas viibiv Sikk Delfi Spordile juhtunut. "Ükski auto tol hetkel vastu ei tulnud. Udune ja pime oli, vihma sadas ning tee oli libedam, kui arvasime."

"Tundsin kohe, et seljaga on midagi valesti. Tunne oli piisavalt ebameeldiv, nii et uuesti autosse istuda ei olnud võimalik," kirjeldas Sikk kogetut.

Mis seisus Sikk praeguseks on? "Kõnnin omal jalal. Istuda ei tohi, aga lamada ja seista saan. Eile (teisipäeva - ERR) hommikul tegin esimesed sammud," kostis ta, lisades, et ta pääseb juba kolmapäeval haiglast koju.

Kui pikaks võib täielik õnnetusest taastumine kujuneda, ei hakanud Sikk ennustama.