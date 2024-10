Kullamäe klubi jätkab Euroopa karikasarjas täiseduga

Kui avaveerand kulges tasavägiselt, siis teisel veerandajal oli Bilbao vastasest selgelt üle ning poolajaks haarati üheksapunktiline eduseis (42:33). Kolmandal veerandajal vähendas Prievidza vahe korraks seitsme peale (50:43), kuid enam väiksemaks vahe ei sulanud ning Bilbao võttis lõpuks 23-punktilise võidu.

Algviisikus alustanud Kullamäe mängis 18 minutit, viskas kaheksa punkti (kahesed 1/3, kolmesed 2/5), võttis kaks lauapalli, jagas kaks resultatiivset söötu ning tegi neli viga ja kolm pallikaotust.

