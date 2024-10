Real lõi Dortmundile poole tunniga viis väravat

Pooletunnise mängu järel viis Serhou Guirassy kavala söödu järel Dortmundi juhtima Hollandi koondise ründaja Donyell Malen, kes tegi siis vaid neli minutit hiljem hea eeltöö noore inglase Jamie Gittensi väravale. Inglismaa U-21 koondislane on nüüd oma kolmes Meistrite liiga mängus löönud sama palju väravaid.

Omakorda neli minutit hiljem oli Dortmundil hea võimalus edu juba kolmeväravaliseks kasvatada, aga Thibaut Courtois tõrjus suurepäraselt Julian Brandti kauglöögi. Real nõelas teisel poolajal valusalt: 60. minutil saatis nurgalöögile järgnenud olukorras karistusalla jäänud Antonio Rüdiger peaga võrku Kylian Mbappe tsenderduse ja ainult kaks minutit hiljem tõi Vinicius Junior seitsmelt meetrilt tabloole viigi.

83. minutil ei suutnud Dortmund väga head võimalust ära kasutada ning kohe sellele järgnenud vasturünnakul karistas Saksamaa klubi ära Reali kaptenipaela kandnud Lucas Vazquez, kolm minutit hiljem saatis Vinicius karistusala joonelt võrku madala löögi ning vormistas siis võimsa jõudemonstratsiooniga matši kolmandal üleminutil lõppskooriks 5:2.

Arsenali ja Donetski Šahtari mängus põrkas Gabriel Martinelli posti läinud löök õnnetult Ukraina klubi väravavahi Dmõtro Riznõki seljast võrku; teisel poolajal heastas Riznõk omavärava penaltitõrjega, aga Arsenal sai ikkagi 1:0 võidu. Christian Pulisic saatis AC Milani 1:0 võidumängus Club Brugge üle palli võrku otse nurgalöögist, PSG ei suutnud enamat 1:1 viigist PSV vastu ning Juventus pidi leppima 0:1 kaotusea Stuttgardile.

Võimsalt on Meistrite liigat alustanud Aston Villa, kes alistas Bologna 2:0 ning on kõik kolm senist mängu võitnud väravate vahega 6:0. Kolm mängu pidanud tiimidest on seitse punkti kogunud Monaco, Sporting ja Arsenal, kahe vooru järel on täisedu ka Brestil, Benfical, Leverkuseni Bayeril ja Liverpoolil.