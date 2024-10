Merisalu Taani kolimisest: olen tänulik, et selline väljakutse ellu sattus

Eesti naiste jalgpallikoondis läheb Balti turniirile vastu oma parimas rivistuses. Esimeses mängus ootab ees Leedu, keda kaks aastat tagasi võideti 4-1.

"Eks neil kripeldab eelmisest kogunemisest see, et nad ei pääsenud edasi. Nad on väga tahet täis see tiitel endale võtta ja meie tahame seda tiitlit kaitsta," rääkis ERR-ile koondise kapten Sirje Kapper. "Eelmisel korral, kui me Balti turniiril mängisime, oli nende võistkond väga palju vigastustega hädas ja nüüd nad ei ole."

Koondisele annavad olulist kaalu välismängijad, nende seas suvel Taani esiliigaklubi Thistediga liitunud ääreründaja Liisa Merisalu.

"Ma olen väga-väga rahul, üks elu parimaid otsuseid, ma olen väga tänulik, et selline väljakutse mu ellu sattus. Väga-väga hästi on vastu võetud ja ma arvan, et ma sulandusin väga kiiresti sinna. Skandinaavia jalgpall on üpriski sarnane, tehniline, kiire, mängijad on väga tehnilised, mis annab jalgpallimängu kvaliteedile juurde," kinnitas Merisalu.

Ka Merisalu ei oota Leedust kerget vastast, kuid usub, et Eesti on valmis tiitlit kaitsma. "Kindlasti on nad väga füüsilised, peame nendeks duellideks valmis olema, aga siiski oleme ette valmistunud ka nende nõrkadeks kohtadeks. Usun, et me suudame neid oma mänguga ära kasutada ja oma võimalused realiseerida. Kindlasti lähme seda mängu võitma, pole kahtlustki," tõdes Merisalu.