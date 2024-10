La Liga tahab Barcelona ja Atletico mängu korraldada Miamis

Hispaania jalgpalli kõrgliiga juhid loodavad, et rahvusvaheline jalgpalliliit FIFA lubab neil detsembris toimuva FC Barcelona ja Madridi Atletico vahelise liigamängu korraldada Miamis.

La Liga vastuoluline president Javier Tebas on varemgi soovinud Hispaania klubide liigamänge korraldada välismaal, Barcelona tahtis Miamis Girona vastu mängida juba viis aastat tagasi, siis jäi plaan Hispaania jalgpalli- ja mängijate liidu vastumeelsuse tõttu ära. Küll on Hispaania alaliit koduse superkarikaturniiri viinud Saudi Araabiasse.

Barcelona kodumäng Madridi Atletico vastu on kavas 22. detsembril, mille järel läheb kõrgliiga talvepausile. Cadena SER-i teatel on Atletico juba oma nõusoleku andnud, La Liga on ametliku plaani FIFA-le esitanud.