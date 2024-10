Tallinna Kalevi noored kohtuvad UEFA noorteliigas tiitlikaitsjaga

Septembri lõpus ja oktoobri alguses toimunud esimese eelringi vastasseisus oli Kalevi U-19 meeskond kahe mängu kokkuvõttes Andorra meistrist FC Santa Colomast üle koguni 11:0.

Kalevi järgmisteks vastasteks on aga Kreeka suurklubi Olympiakosi noored, kes alistasid eelmisel hooajal UEFA noorteliigas näiteks nii Milano Interi kui Müncheni Bayerni eakaaslased ja olid siis finaalis AC Milanist üle 3:0.

"Suurepärane tulemus on võit, viik või minimaalne kaotus," ütles Kalevi spordidirektor Joel Lindpere Soccernet.ee-le. "Kõige olulisem on see, et mõni mängija teeks hea mängu ja üllataks ennast. See on võimalus - koondisemängudes ja euromängudes - skautidele silma jääda, suurepärane võimalus särada ja ennast tõestada. See ongi see eesmärk, mille poole on meie noored püüelnud," lisas ta.

"Tulemus tulemuseks, seda saab tõlgendada, aga ma arvan, et kui mingi mees teeb hea mängu, aga saame 0:7 või 0:8 pähe, siis see mängijat ei aita. Meeskond peab mängima stabiilselt ja mängus sees olema. Mängijad saavad näha, mis on selles vanuses Euroopa tipp, ja ennast proovile panna," rääkis Lindpere Soccernetile.

Korduskohtumine peetakse Tallinnas 6. novembril.