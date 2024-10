Endine esireket lõpetas seljavigastuse tõttu hooaja

Endine maailma esireket Naomi Osaka teatas, et on sunnitud seljavigastuse tõttu hooajale joone alla tõmbama.

Hooaega edetabelikohata alustanud ja nüüd WTA tabelis 56. real paiknev Osaka pidi kolm nädalat tagasi Pekingis toimunud kõrgeima kategooria turniiril neljandas ringis Coco Gauffile loobumisvõidu andma ning ei ole pärast seda väljakul käinud.

Eelmisel nädalal andis ta sotsiaalmeedias teada, et Hiinas teda seganud seljavigastus on kardetust raskem ning et ta annab endast kõik, et mängida sel nädalal toimuval kodusel WTA 500 turniiril Tokyos. Esmaspäeval teatas samal ajal toimuv Hong Kongi WTA 250 turniir, et Osaka oli end turniirile üles andnud, kuid ei mängi ja lõpetab üldse hooaja.

"Mul on väga kahju, et ma ei saa Hong Kongis ega ülejäänud tennisehooajal mängida. Olen väga pettunud, aga olen turniiril ikkagi kohal ning soovin teie kõigiga kohtuda. Siin mängivad maailmatasemel tipud ja soovin neile parimat," vahendas turniiri korraldaja endise esireketi sõnu.

Mullu juulis tütre sünnitanud Osaka võitis oma tagasitulekuhooajal 22 ja kaotas 17 mängu ning jõudis veerandfinaali Dohas ja 's-Hertogenboschis. Tänavu alistas ta kuus maailma edetabelis 20 parema sekka kuuluvat tennisisti.