Pärnu Rannajooks võtab pühapäeval kokku pika liikumishooaja

"Nii nagu eelmisel aastal, on nüüdki näha lõunanaabrite olulist huvi: kõik märgid näitavad, et siia tuleb umbes poolsada lätlast, kellele jaoks Pärnust on saanud üha atraktiivsem puhkuse veetmise koht," arvas liikumisürituste peakorraldaja Vahur Mäe, kelle hinnangul peitub külaliste saabumise peamine põhjus Rannajooksu toimumises.

Tuntumatest osalejatest on kirjas sõudmise kahekordne olümpiahõbe Jüri Jaanson, Eesti parimaid naisjooksjaid Kaisa Kukk ja paljude rahvajooksude paremikku kuulunud Aleksandr Kulešov.

Liikumislembestele on valikus eri distantsid, mida saab läbida aja peale või tulemust protokolli saamata: kavas on kell 13 lähte saav 10 km ja 20 minutit hiljem algav 5 km distants.

Varasemalt on rada saanud palju kiitvaid hinnanguid ja selles plaanis jääb kõik samaks. "Pärnu tugevus on looduskaunis keskkond ja kogu distants paneb pead pöörama: rannapark- ja promenaad, endine mudaravila, praegu tuntud kui Hedon, Rannahotell ja sügislehtedes alleed," nimetas Mäe asukoha ja olustiku trumpe.

Kõik 5- ja 10-kilomeetrise distantsi lõpetajad saavad temaatilise medali. Need, kes läbisid ka kevadise Luitejooksu ning septembri alguses Kahe Silla jooksu, pälvivad järjepideva liikuja tunnustusena finišis sarja ehk Kahe Silla klubi kolmikürituse medali.

Pikemate distantside eel algusega kell 11 on kavas tasuta lastejooksud, kus saavad kaasa teha kuni 11-aastased spordisõbrad, kellest vanemaid – 8-11aastaseid – autasustatakse medalite ja toetajate auhindadega.

1.-31. oktoobrini saab rannajooksu läbida ka virtuaalselt, võimaldades osaleda endale sobival ajal meelepärases kohas. Esimest korda saab virtuaalse Rannajooksu raames koguda tervisekilomeetreid. See tähendab, et ürituse toimumise jooksul võib läbida nii palju kilomeetreid ja saada kirja nii palju arv kordi, kui osaleja soovib. Virtuaaljooksule saab kirja panna 31. oktoobril kella 18-ni. Loe lähemalt siin.

Eelregistreerimine kõikidele distantsidele kestab kodulehel siin 24. oktoobrini. Need, kes otsustavad viimasel hetkel osalema tulla, saavad veidi kõrgema tasu eest kirja panna ka pühapäeval kohapeal.