Uruguay jalgpallilegend debüteerib tennise profituuril

45-aastane Forlan tõmbas jalgpallurikarjäärile joone alla 2019. aastal ja hakkas aktiivse eluviisi sailitamiseks mangima tennist, mida oli juba nooruses harrastanud.

"Mul on vaja hobi, kus ma saan joosta. Mulle hakkas jalgpallikarjääri järel golf meeldima, kuid tundsin, et vajan midagi muud. Midagi, mis sarnaneb rohkem jalgpalliga. Siis otsustasin hakata tennist mängima ning muutusin ajaga järjest paremaks. Alguses mängisin kohalikus klubis parimate mängijate vastu. Toona oli mind lihtne võita. Nüüdseks olen nii hea, et suudan neid kõiki võita," rääkis Forlan paar kuud tagasi The Athleticule.

Viimastel aastatel mitmetel ITF-i turniiridel osalenud Forlan saab nüüd esimesed tuleristsed profituuril, kui osaleb novembris Montevideos toimuval ATP Challenger 100 sarja turniiril paarismängus koos argentiinlase Federico Coriaga.

32-aastane Coria oli veel poolteist aastat tagasi üksikmängu maailma edetabelis 49. real, praegu hoiab ta 101. edetabelikohta. Montevideo turniir toimub 11. kuni 17. novembrini.

Forlan esindas oma jalgpallurikarjääri jooksul teiste seas Manchester Unitedi, Milano Interi ja Madridi Atletico värve. Uruguay koondises lõi ta 112 mänguga 36 väravat ning aitas rahvusmeeskonnal 2010. aasta MM-il jõuda poolfinaali ja nimetati hiljem finaalturniiri parimaks mängijaks.