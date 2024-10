Eesti jalgpallikohtunikud teenindavad eurosarja alagrupimänge

Dominikaani Vabariigis toimuval neidude U-17 maailmameistrivõistluste finaalturniiril teenis Kaivoja esimese määramise 16. oktoobril, kui oli varuabikohtunik Hispaania ja USA vahelises esimese mängupäeva kohtumises. Väljakule pääses eestlane 20. oktoobril (Eesti aja järgi 21. oktoobril) toimunud teise mängupäeva kohtumises, kui oli esimene abikohtunik Poola 2:0 võidumängus Zambia vastu. Lisaks Kaivojale kuulusid brigaadi peakohtunik Jelena Cvetković (Serbia), teine abikohtunik Lena Hirtl (Austria) ja neljas kohtunik Ghada Mehat (Alžeeria), vahendab jalgpall.ee.

Teisipäeval, 22. oktoobril toimuvas Colombia ja Hispaania kolmanda mängupäeva vastasseisus on Kaivoja varuabikohtunik. Kolmapäeval, 23. oktoobril (Eesti aja järgi 24. oktoobril) on ta Mehhiko ja Keenia vahelises kohtumises ametis esimese abikohtunikuna. Taas kuulub ta brigaadi Cvetkovići ja Hirtliga, neljas kohtunik on brasiillane Daiane Muniz.

UEFA Konverentsiliigas teenindab kuueliikmeline eestlaste brigaad alagrupimängu, mis viib vastamisi SK Rapidi (Austria) ja FC Noah (Armeenia). Mängu peakohtunik on Kristo Tohver, teda abistavad äärtel Silver Kõiv ja Jaan Roos ning neljas kohtunik on Kevin Kaivoja. Mängu videokohtunik on Marko Liiva, abivideokohtunikuna tegutseb Joonas Jaanovits. Viinis toimuva mängu avavile kõlab 24. oktoobril Eesti aja järgi kell 19.45.

Samal päeval on Konverentsiliiga alagrupifaasis ametis teinegi Eesti kohtunikebrigaad, mille eesotsas on Juri Frischer. The New Saints FC (Wales) ja FC Astana (Kasahstan) vastasseisus abistavad Frischerit äärtel Veiko Mõtsnik ja Sander Saga ning neljas kohtunik on Kristo Külljastinen. Mängu videokohtunikud on sakslased Daniel Schlager ja Patrick Hanslbauer. Shrewsburys New Meadow staadionil algab mäng Eesti aja järgi kell 22.00.

EJL-i jalgpallikompleksi juhataja Targo Kaldoja tegutseb delegaadina Konverentsiliiga alagrupimängus, kus lähevad vastamisi Larne FC (Põhja-Iirimaa) ja Eesti koondise poolkaitsja Markus Poomi koduklubi Shamrock Rovers FC (Iirimaa). Belfastis toimuv mäng saab avavile 24. oktoobril kell 19.45.