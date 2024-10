Kesk-Euroopa rallil Tänakut aidanud Kuldar Sikk vigastas avariis selgroogu

"Mul on halvad uudised. Kuldar sattus Kesk-Euroopa rallil tööd tehes avariisse. Tal on murtud selgroog ning talle tehti erakorraline operatsioon. Ta on kõva mees. Kõik saab korda," kirjutas Sikuga viimastel aastatel koos sõitnud Vanagas, lisades, et eestlasele korraldatakse nüüd transporti tagasi kodumaale.

TV3 Spordi andmetel paraneb Sikk jõudsalt ja kõige hullem on õnneks tänaseks möödas.

Sikk ja Vanagas on üheskoos osalenud viimasel kahel Dakari rallil. Sel aastal sai Eesti-Leedu duo kokkuvõttes kaheksanda koha.