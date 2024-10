Viini publikut kurvastanud Zverev teenis hooaja 60. võidu

Turniiriks kõrgeima asetuse saanud sakslane alistas 67 minutit kestnud avaringi kohtumises 18-aastase austerlase Joel Schwärzleri (ATP 347.) 6:2, 6:2. Sellega sai Zverevist maailma esireketi Jannik Sinneri järel teine mees, kes suutnud tänavu vähemalt 60 matši võita.

Zverev võitis kohtumise jooksul oma esimeselt servilt lausa 96 protsenti (23/24) mängitud punktidest, servis kuus ässa ning kasutas kaheksast murdevõimalusest ära neli. Ühtlasi ei pidanud ta silmitsi seisma ühegi murdepalliga.

"Kui sa mängid oma koduturniiril ja tõenäoliselt suurimale publikule, kelle ees sa 18-aastasena mänginud oled, ja sa mängid maailma kolmanda vastu – see ei ole lihtne ülesanne," tunnustas Zverev noort vastast. "Ma olen teismelisena olnud samas olukorras. Minuga juhtus see 17-aastasena sünnilinnas Hamburgis, kus jõudsin poolfinaali ja siis olid järsku kõik piletid välja müüdud ja mängisin David Ferreri vastu. Nii et ma tean täpselt, mida Joel praegu tunneb."

"Minu hooajas on olnud suured tõusud ja mõõnad. Mul oli uskumatu hooaja algus, mis kestis kuni Wimbledonini. Seal tegin põlvele liiga ja pärast seda olin Pariisi olümpial nigelas vormis. Üritan jätkuvalt õiget mängurütmi leida ja loodetavasti suudan hooaja tugevalt lõpetada," lisas maailma kolmas.

Teises ringis läheb Zverev vastamisi ameeriklaste Alex Michelseni (ATP 43.) ja Marcos Gironi (ATP 48.) vahelise matši võitjaga. Maailma esikümnesse kuuluvatest mängijatest osalevad Viini turniiril veel maailma üheksas Grigor Dimitrov ja maailma kümnes Alex de Minaur.