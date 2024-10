Crystal Palace'i ajalooliselt kehv hooaja algus sai jätku

Tasavägiselt kulgenud mängu ainus tabamus sündis 66. minutil, kui uusmeremaalasest ründaja Chris Wood lõi palli ühe puutega karistusala joonelt ettenurka. Palace'i puurivaht Dean Henderson sai küll näpud vahele, ent pall veeres siiski üle väravajoone.

Kolmanda võidu teeninud Forest tõusis liigatabelis kaheksandaks, olles kogunud 13 punkti. Kaheksast mängust vaid kolm viigipunkti korjanud Palace pole varem Premier League'i hooaega nii viletsalt alustanud – kolme punktiga asutakse 18. kohal ehk väljalangemistsoonis.

"Meie seis on raske. Me ei tohi pead norgu lasta. Peame üksteist toetama ja järgmiseks mänguks paremini valmistuma," sõnas Palace'i austerlasest juhendaja Oliver Glasner. "Küsimus pole taktikas. Liiga tihti teeme viimases kolmandikus valesid otsuseid. See on tingitud enesekindluse puudumisest."

Pärast kaheksat vooru on liidrikohal Liverpool (21 p), kellele järgnevad Manchester City (20 p), Arsenal (17 p) ja Aston Villa (17 p).