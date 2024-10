Rovanperä ei stardi ka Jaapani rallil

Latvala avaldas ralliportaalile DirtFish antud intervjuus, et Jaapanis hakkavad punktide eest sõitma Sebastien Ogier, Eflyn Evans ja Takamoto Katsuta. "Kalle ei võistle Jaapanis. Ta soovis tänavu pool hooaega kaasa teha ja see pool on tema jaoks juba tehtud," ütles Latvala.

Rovanperä eemalejäämine tuli üllatusena Hyundai pealikule Cyril Abiteboulile. "Raske on teise võistkonna sisedünaamikat hinnata, nii et ma ei hakka seda pikemalt kommenteerima. Küll aga võin öelda, et see teeb meie elu kindlasti natukene lihtsamaks."

Neljandat järjestikkust tootjate MM-tiitlit ihkaval Toyotal on selg vastu seina, sest viimase osavõistluse eel ollakse liidrist Hyundaist 15 punkti kaugusel. "Tootjate MM-tiitli võitmine saab olema keeruline, kuid mitte võimatu. Oleme endiselt mängus sees," märkis Latvala.

Jaapani MM-etapp toimub 21.-24. novembril.