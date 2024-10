Rusikakangelaseks osutunud endisele Transi mängijale määrati mängukeeld

Grusiinist leegionär tegi sel hooajal Transi särgis kaasa kokku 27 mängus. Neist suurem osa tuli Premium liigas, kuid hooaja teises pooles kupatati ta duubelmeeskonda. Seal ägestus ta ühes mängus niivõrd tõsiselt, et lõi kohtumise järel vastasmängijat rusikaga näkku, vahendab Soccernet.

Paar päeva pärast intsidenti teatas Trans, et on Nemsadzega lepingu lõpetanud. Intsidenti uurinud EJL määras grusiinile aastase mängukeelu, mis kestab kuni järgmise aasta 10. oktoobrini, kuid see ei tähenda, et ta ei tohi teistes riikides palliplatsile astuda.

Nemsadze vastasleeris olnud Pärnu Jalgpalliklubi mängija Oskar Pulst, kes oli kirjelduste järgi narvaka ägestumisele verbaalselt kaasa aidanud, sai samuti lisakaristuse. EJL-i otsuse kohaselt tuli tal lisaks punasest kaardist tulenevale mängukeelule jätta vahele veel üks matš.

Loe pikemalt portaalist Soccernet.ee.