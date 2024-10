Hiilgav vabakava kergitas prantslase GP-etapil teiseks

27-aastane Aymoz läks pühapäevasele vabakavale vastu neljandalt kohalt, kuid tegi suurepärase esituse, teenides 190,84 punkti, millega püstitas uue isikliku rekordi.

"Mu ainus eesmärk oli parandada tulemust oma viimasest rahvusvahelisest võistlusest," ütles Aymoz pärast võistlust. "Euroopa meistrivõistlustel lõpetasin 31. kohaga, põrusin täielikult. Olen väga uhke, et suutsin sellest tagasi tulla, sest olen selle nimel tõeliselt palju tööd rabanud."

Aymoz kerkis hiilgava tulemusega üldarvestuses teisele kohale (kokku 282,88 punkti), kuid jäi siiski Ilia Malininist veidi enam kui seitsme punkti kaugusele. Malinin teenis lühikavas 99,69 punkti ning vabakavas 190,43, saavutades sellega kolmandat aastat järjest Skate America GP-etapil võidu.

"[Aymozi] uisutamine motiveeris mind, olin tema üle nii õnnelik," sõnas Malinin. "See pani mulle pinge peale, et oma kava ära teeksin. See ei läinud päris nii nagu tahtsin, pärast paari viga proovisin end kokku võtta ja strateegiat mõelda. Otsustasin lõpuks neljakordse Salchow'i kasuks ja tegin selle ära."

Kolmanda koha pälvis jaapanlanae Kao Miura, kes teenis lühikavas 99,54 punkti, kuid vabakavas 179,13, jäädes lõpuks Aymozist veidi enam kui nelja punkti kaugusele (278,67 p).

GP-sari jätkub sel nädalavahetusel Kanadas Halifaxis.