Hyundai pealik tiitli kindlustamisest: see oli meie peamine eesmärk

Möödunud nädalavahetusel sai selgeks, et tänavuse autoralli MM-sarja hooaja sõitjate tiitel läheb Hyundai võistkonnale ning hooaja viimase ralli eel on Thierry Neuville'il Ott Tänaku ees üpris kindel edu. Hyundai tiimipealik Cyril Abiteboul ütles, et võistkond on oma peamise eesmärgi saavutanud.

Nädalavahetusel toimunud Kesk-Euroopa ralli üldvõitjaks tuli Ott Tänak ning terve hooaja vältel stabiilselt sõitnud Neuville oli kolmas. Kaheksakordne maailmameister Sebastien Ogier (Toyota) näitas ralli vältel suurepärast kiirust, kuid surus viimasel päeval täie rauaga ning pidi teelt välja sõitmise järel katkestama.

Enne hooaja viimast rallit on Neuville kogunud 225 punkti ning Tänak 200, edestades Elfyn Evansit (Toyota), kes on teeninud ilma ühegi rallivõiduta 185 punkti.

"Meie eesmärk oli väga selge," ütles Abiteboul portaalile DirtFish. "See oli sõitjate tiitel, sest see on Hyundai võistkonnal veel puudu. Me oleme jõudnud punktini, kus üks Hyundai sõitja kroonitakse hooaja lõpus maailmameistriks. See on suur kergendus, sest teadsime, et isegi kui juhime, võime selle kiirelt kaotada."

"MM-tiitel on suur uhkus. On näha, kuidas kõik sõidavad piiride peal ja võid hetkega kõik võita või kaotada. Tuleb vaid vaadata Kreeka ralli poole, natuke juhtus seda ka Tšiilis. Nüüd [Kesk-Euroopas]. Palju on kaalul," jätkas pealik. "Kui midagi on kindlustatud, saad järgmise eesmärgi poole vaadata."

Enne Jaapani rallit on Hyundail võistkondlikus arvestuses kogutud 526 punkti, Toyota jääb aga vaid 15 punkti kaugusele, seega Hyundai meestel tuleb hästi sõita, et ka tootjate tiitel ära võita. Tõenäoliselt peabki Abiteboul just seda eesmärki silmas.

Jaapani ralli algab 21. novembril.