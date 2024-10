Barcelona teenis koduliigas järjekordse suure võidu

Enne pühapäevast mängu üheksas mänguvoorus kaheksa võitu ja ühe kaotuse teeninud Barcelona asus pea 48 000 pealtvaataja ees kohtumist juhtima 24. minutil, kui Robert Lewandowski penalti realiseeris. Neli minutit hiljem lõi Lamine Yamali söödust värava Pedri, Lewandowski lisas 39. minutil veel ühe tabamuse.

Teisel poolajal oli Barcelona rahul palli hoidmisega ning vahetas välja mitu põhitegijat, sealhulgas Lewandowski ja Yamali. 82. minutil viis vahetusest sekkunud Pablo Torre kodumeeskonna neljaga juhtima, Sevilla 19-aastane poolkaitsja Stanis Idumbo lõi 87. minutil auvärava, aga Torre pani ikkagi võidule punkti ise, kui lõi 88. minutil Barcelona viienda.

83. minutil sekkus mängu 20-aastane Gavi, kes lõpetas pea aasta aega kestnud vigastuspausi. Talendikas hispaanlane rebestas eelmise aasta lõpus EM-valiksarjas põlves ristatisideme.

"Olen väga õnnelik, et saan meeskonnaga jälle koos olla. Olen sellest hetkest mitu kuud unistanud ja olen väga tänulik, et mulle see nii lihtsaks tehti," sõnas Gavi pärast mängu. "Kõige hullem asi pausi juures on see, et sa ei saa tiimikaaslastega olla. Väljastpoolt vaatamine on väga raske, aga paneb asjad perspektiivi."

Barcelona on sel hooajal löönud kümne mänguvooruga vastastele 33 väravat ning loovutanud kümme. Üheksa võiduga on nad teeninud 27 punkti, millega asetsevad LaLiga tabeli tipus, kuid Madridi Real on nelja punkti kaugusel. Kolmandal tabelireal on 20 punktiga Madridi Atletico, Meistrite liiga kohtadele mahub veel 18 punktiga Villarreal.

Hispaania kõrgliiga kümnes mänguvoor lõpeb esmaspäeval.