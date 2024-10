Tallinn Cup kurlinguvõistluse võitjaks tuli Türgi meeskond

Tänavu osales Tallinn Cupil 12 võistkonda Eestist, Soomest, Taanist ja Türgist. Juubeliturniiri parimaks tuli Türgi meeskond, teisele kohale jõudis Eesti võistkond Erkki Lille juhtimisel ning kolmanda koha saavutas Eesti koondis Eduard Veltsmani juhtimisel.

Eesti Curlingu Liidu juhatuse liige Fred Randver sõnas, et Tallinn Cup on aastaid olnud Balti- ja Põhjamaade üheks tähtsaimaks kurlinguvõistluseks, mis on oma ajaloo jooksul Eestisse meelitanud mängijaid üle kogu maailma, sh Ameerika Ühendriikidest ja Brasiiliast.

"Läbi aastate on Tallinn Cupil võistelnud umbes 500 võistkonda ning turniir on mänginud väga olulist rolli Eesti kurlingu arengus - aastaid oli Tallinn Cup meie mängijate jaoks sisuliselt ainus võimalus kohtuda välismaa võistkondadega ning saada aimu rahvusvahelisest konkurentsist. Täna aga mängib võistluse populaarsuses suurt rolli ka Tondiraba jäähalli tipptasemel kurlinguareen," sõnas Tallinn Cupi asutaja ja Eesti Curlingu Liidu juhatuse liige Fred Randver.

Tallinn Cup võistlus algusaastatel Jeti jäähallis Autor/allikas: Eesti Curlingu Liit

Tallinn Cup on pikima ajalooga kurlinguvõistlus Eestis, kus on aastate jooksul võitjateks tulnud paljud Eesti tippmängijad, sealhulgas ka tänased maailmameistrivõistluste hõbemedalistid Harri Lill ja Marie Kaldvee, aga ka paljud teised Eesti kurlingukoondise liikmed.

Eesti meeste koondis Harri Lille juhtimisel on turniiril võidutsenud kahel korral. Eesti koondis Eduard Veltsmani juhendamisel on turniiri võitjate sekka ühel korral. Kolmel korral on võitjaks tulnud ka Eesti naistekoondis Marie Kaldvee, Liisa Turmanni ja Maile Mölderi juhtimisel.

Esimene Tallinn Cup kurlinguvõistlus korraldati 2005. aastal Jeti jäähallis ning siis osales turniiril 24 võistkonda.