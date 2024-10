Tiitlikaitsja Chiefs teenis Super Bowli korduskohtumises võidu

Veebruaris 49ersi lisaajal alistanud Chiefs läks pärast rabedat ja füüsilist avaveerandit teise veerandi alguses juhtima ning skooris oma järgmisel rünnakul teisegi touchdown'i, saavutades poolajaks 14:6 eduseisu. 49ers jõudis kolmandal veerandil kahe punkti kaugusele, aga Chiefsi mängujuht Patrick Mahomes vedas seejärel rünnaku kahe touchdown'ini ja Kansas City teenis korduskohtumises 28:18 võidu.

Kumbki meeskond ei suutnud sööduga mängu avada ning Mahomes ja 49ersi mängujuht Brock Purdy jäid ilma touchdown'i sööduta. Chiefsi kaitse võttis vahelt lausa kolm söötu, Mahomes viskas San Franciscole kaks vaheltlõiget. Chiefsi vedas aga tugev jooksumäng: Chiefs andis palli jooksjatele 39 korda, kogudes sellega 184 jardi ja neli touchdown'i. Mahomes jooksis ise viis korda, jõudes korra ise lõpualasse.

Kansas City on võitnud oma hooaja esimesed kuus kohtumist ning jätkab ainsa NFL-i klubina täiseduga. San Francisco on võitnud kolm kohtumist ja kaotanud neli ning ebaõnn tabas neid ka sel pühapäeval, kui püüdja Brandon Aiyuk sai tõsise põlvevigastuse. Frustratsioonid keesid Chiefsi vastu üle, kui ründeliinimees Trent Williams Kansas City mängijat lõi ning varakult riietusruumi saadeti.

San Francisco alistas viimati Kansas City 2014. aastal ehk kolm aastat enne Patrick Mahomes tulekut. Pärast seda on Chiefs ja 49ers kohtunud viiel korral ning Kansas City on võitnud kõik mängud, sealhulgas kaks Super Bowli.

Minnesota Vikings sai viie võidu kõrvale esimese kaotuse, kui pidi kodus tunnistama divisjonirivaali Detroit Lionsi 31:29 paremust. Samuti NFC konverentsi põhjadivisjoni kuuluv Green Bay Packers alistas kodus tugeva Houston Texansi 24:22 ning püsib viie võidu ja kahe kaotusega rivaalide kannul. AFC konverentsis on Chiefs kuue võiduga esikohal, nii Texans, Pittsburgh Steelers kui Buffalo Bills on võitnud viis mängu ja kaotanud kaks.

Teised tulemused:

Jacksonville Jaguars - New England Patriots 32:16

Atlanta Falcons - Seattle Seahawks 14:34

Buffalo Bills - Tennessee Titans 34:10

Cleveland Browns - Cincinnati Bengals 14:21

Indianapolis Colts - Miami Dolphins 16:10

New York Giants - Philadelphia Eagles 3:28

Los Angeles Rams - Las Vegas Raiders 20:15

Washington Commanders 40:7

Pittsburgh Steelers - New York Jets 37:15