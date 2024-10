Anier naasis Hongkongi värava ja võiduga

Valitsev Hongkongi tšempion Lee Man võõrustas kõrgliiga kuuendas voorus North Districti võistkonda, kes mullu leppis kaheksanda kohaga. Täismängu kirja saanud eelmise aasta parim väravakütt Anier sahistas võrku neljandal üleminutil, tehes skooriks 4:1, vahendab Soccernet.ee.

Kahe kaotuse kõrvale neljanda võidu saanud Lee Man on 12 punktiga neljandal real, liidrikohal on Eastern, kel on 16 silma. Nelja päeva pärast võtab eestlase koduklubi koduplatsil Aasia Meistrite liiga 2 turniiri raames vastu Bangkok Unitedi.

Märten Kuuse leivaisa võõrustas Poola kõrgliiga 12. voorus Paide Linnameeskonna 2021. aasta eurovastast Wroclawi Slaski. Kuusk sai kirja 90 minutit ning ühtlasi 0:0 viigiga ka nullimängu, aidates oma väravat puhtana hoida.