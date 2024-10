New Yorgi naiskond tuli esimest korda WNBA meistriks

Lynx võitis finaalseeria avamängu lisaajal, Liberty võitis järgmised kaks, aga Minnesotal õnnestus siiski viia seeria otsustavasse mängu, mis toimus New Yorgis Barclays Centeris täismaja ees.

Lynx alustas viiendat kohtumist kuue vastuseta punktiga ning saavutas avaveerandi lõpuks üheksapunktilise edu, mis kasvas teisel veerandil 12 punkti peale, kuid riietusruumidesse mindi Lynxi 34:27 eduseisul. Liberty haaras kolm minutit enne kolmanda veerandi lõppu esimest korda eduseisust ning läks neljandale veerandile vastu kolmepunktilise eduga.

Lynx läks minut enne mängu lõppu Napheesa Collieri tabamusest kahega juhtima, aga kolmekordne olümpiavõitja Breanna Stewart viigistas viis sekundit enne lõpusireeni mängu ja meister selgus lisaaajal. Liberty läks lisaajal viiega juhtima ja Minnesota sai esimesed punktid kirja alles pärast kolme minutit ning New Yorgil õnnestus 67:62 (10:19, 17:15, 20:10, 13:16, 7:2) võiduga tiimi ajaloo esimene meistritiitel kindlustada.

"Olen seda nii pikalt manifesteerinud. Pole sellist tunnet varem kogenud," sõnas ajaloo parimate korvpallurite sekka kuuluv Stewart, kes oli varasemalt kahel korral WNBA meistriks tulnud. Stewart on aga ainus Liberty mängija, kes on New Yorgis sündinud ning ääremängija meenutas lapsepõlve, kui ta Liberty mänge vaatamas käis.

"Fännid on olnud terve hooaja vältel imelised. See, et saame New Yorgi tiitli tuua, tiimi ajaloo esimese, on imeline tunne. Ma ei jõua ära oodata, et saaks seda linnaga tähistada. See tuleb pöörane pidu!" lisas Stewart.

Stewart tegi küll seerias suurepäraseid esitusi, kuid otsustavates mängudes ei leidnud nii tema kui Sabrina Ionescu viskekätt üles. Staaride asemel kerkis esile hoopis ääremängija Jonquel Jones, kes oli neljandas mängus 21 punktiga ja viiendas mängus 17 punktiga Liberty resultatiivseim. 30-aastane äärenaine teenis oma esituste eest seeria kõige väärtuslikuma mängija tiitli.

Viimati võitis New Yorgi klubi korvpalli tippliigades tiitli 1973. aastal, kui Knicks NBA-s Los Angeles Lakersi alistas. ESPN kirjutas, et Liberty vanim mängija Courtney Vandersloot sündis 16 aastat hiljem. Liberty oli varasemalt finaalseeriasse jõudnud lausa viiel korral, sealhulgas ka 1997. aastal, mil liiga loodi.