Ferrari näitas USA-s võimu, Norris ja Verstappen põnevas heitluses

Põhisõidus startisid esireast kvalifikatsiooni võitja Norris ja Verstappen, kuid nende kahe sekelduste tõttu asusid Ferrari piloodid esimese ringi lõpuks sõitu dikteerima. Leclerc ja Sainz sõitsid ilma suurema konkurentsita lõpuni välja, Leclerc teenis oma karjääri kaheksanda võidu, Sainz kaotas talle kaheksa ja poole sekundiga.

"Olen väga õnnelik," ütles Leclerc pärast sõitu. "Polnud üldse lihtne nädalavahetus ja olin autoga veidi hädas. Siiski uskusin, et põhisõidus läheb paremini ja nii juhtus. Arvasime, et teised saavad samuti paremaks, aga suutsime ikkagi kiiremad olla. Tiimile üks-kaks, sellest paremat tulemust ei saagi olla."

Võimas Verstappen ja talle üldarvestuses kõige lähemal olev Norris heitlesid terve sõidu, kuid Norrisel õnnestus neli ringi enne lõppu kolmekordsest maailmameistrist mööduda. Norris sõitis aga möödumisel rajalt välja ning kohtunikus määrasid pärast sõitu britile viiesekundilise ajatrahvi, mistõttu lõpetas esikolmikus ikkagi Verstappen.

This is ridiculous. OK, Norris overtaking off track and gaining an advantage (+5 seconds).



But no penalty for Verstappen for going off track too?Why?



Also we had multiple penalties for driver inside "pushing opponent out of the track", so whats the difference? #USGP pic.twitter.com/4Q5tzaVr90