Tribuntsov tuli finaalis viiendaks, Zirk kokkuvõttes auhinnaraha ei saanud

Kahel eelmisel võistluspäeval napilt finaali ukse taha jäänud Tribuntsov tegi pühapäeval vigade paranduse. 100 meetri seliliujumise finaali pääses ta kolmanda tulemusega 50,86. Enda nimel olevast Eesti rekordist jäi lahutama 37 sajandikku.

Õhtuses finaalis hoidis Tribuntsov viimase pöördeni kolmandat kohta. Viimasel 25 meetril läksid kaks konkurenti mööda ja viies koht tuli aga 50,93.

"Ma juba alguses lootsin, et olen piisavas vormis, et kohe finaalides ujuda. Seda ilmselgelt veel ei olnud. Aga iga päeval läks paremaks tunne, jalad hakkasid rohkem liikuma," lausus Tribuntsov ERR-ile.

"Kerge analüüs võrreles hommikuga... panin julgemalt kohe minema! Karta ei olnud midagi. Ma teadsin, et see valu tuleb. Kui tugev ta tuleb - päris tugev tuli praegu. Ma arvan, et see on märk sellest, et töö on tehtud ja nüüd on vaja lihtsalt puhata."

"Ma arvan, et iga järgmine etapp on natuke parem," jätkas Tribuntsov. "Kindlasti oli natuke vähem närvitsemist kui EM-il või MM-il oleks. Aga suurvõistluse tunne kindlasti tekkis. Maailma tipud on kohal ja tase kõva. Mina ja sõbrad mul sellist taset ei oodanud."

Pühapäeval sündis ka üks maailmarekord. Šveitslane Noe Ponti ujus 50 liblikat hommikuses eelujumises 21,67 sekundiga. Õhtuses finaalis oli võiduaeg vaid sajandiku võrra kehvem. Maailma karikasarja avaetapi kokkuvõttes pidi Ponti leppima teise kohaga.

Praeguses võistlusformaadis pannakse MK-etappide paremusjärjestus paika punktisummadega, mis moodustuvad iga sportlase kolme parema tulemuse liitmisel. Finaalis saavutatud kohad ja ajad on mõlemad olulised. Esimese MK-etapi võitis maailma ujumise praegune esistaar, Pariisi olümpiamängudel neli kuldmedalit võitnud Leon Marchand. Shanghais teenis prantslane vajalikud punktid kolme võiduga kompleksujumise distantsidel.

Kregor Zirk ujus samuti kolmes finaalis, saavutades kolmanda, neljanda ja kuuenda koha, kuid kokkuvõttes jäi ta napilt välja 20 parema hulgast, kes teenivad auhinnaraha. Pärast laupäevast finaalideõhtut oli Zirk seitsmes, aga langes 22. kohale.

"Pigem on suur pettumus," tunnistas ta. "Ei oleks oodanud, et kolme finaalikohaga ei pääse 20 hulka. Olen varem korduvalt Mk-etappidel kolme finaalikohaga 20-sse hiilinud. Ise uskusin küll, et ühe poodiumikohaga sinna pääseb, aga seekord on tase selline ja paraku on nii. Ega siin kurvastada ei maksa ja tuleb sihti hoida järgmiseks etapiks."

Järgmised kaks etappi toimuvad Koreas ja Singapuris. Oma praeguse vormi ja tulemustega esimestel võistlustel pärast edukat Pariisi olümpiat jäi Zirk rahule. Uus olümpiatsükkel pärast väikest puhkust algas positiivsel lainel.

"Minu puhkus oli väga mõnus. Sain mõnusalt end välja lülitada ja perega palju aega veeta. Ma ei mäleta, et mul nii lihtne, ladus uus algus oleks olnud. Esimene trenn oli täitsa mõnus tunne vees. Vaim ja keha olid värsked. Alustasin hea tundega ja tegelesin ka paljude teiste aladega. Käisin rattaga palju sõitmas. Mõnus algus ja pingevaba. Eks see lühirajahooaeg on ka selline, mille jaoks ei pea tohutult ettevalmistust tegema."

Naiste konkurentsis olid avaetapi kaks edukamat ameeriklannad Kate Douglass ja Regan Smith. Euroopa ujujad kolme ala punktisummas kuue parema hulka ei pääsenud. Kahel rinnuliujumise distantsil domineerinud hiinlanna Tang Qianting oli 100 meetris väga lähedal maailmarekordile.

Ka Eneli Jefimova võinuks võidelda Shanghais vähemalt pjedestaalikoha eest, kuid hiljutise tagasilöögi tõttu mäestikulaagris otsustas Euroopa meister MK-etappidest loobuda. Praegu treenib Jefimova Türgis.

"Käisime septembri lõpus kolmeks nädalaks Sierra Nevadas kõrgmäestikus. Seal ei läinud päris nii nagu plaanisime. Andis tunda, et oleme kõrgel ja hapnikupuudus oli. Lootsime, et tuleb laager paremini välja," lausus ta. "Loobusime MK-etappidest ja tahtsime rohkem keskenduda trennidele. Otsustasin, et tulen siia Türki, kus mul on kogu aeg hästi läinud. Mulle väga meeldib siin."

"Ei ole väga kurb meel, et MK-etappidelt kõrvale jäin, sest mul tuleb veel palju võistlusi. See reisime Aasiasse pigem väsitaks mind. See on ka üks põhjus, miks otsustasime tulla Türgi ja koju treenima."

Ujumise lühiraja maailmameistrivõistlused, mis toimuvad Ungaris, on jäänud vähem kui kaks kuud.