Flora peatreener: nii brutaalsed vead maksavad lõpuks kätte

"Kui vaadata väravaid, siis individuaalsed eksimused," vangutas Flora peatreener Taavi Viik intervjuus ERR-ilel pead. "Eks jalgpallimäng koosnebki individuaalsetest eksimustest, aga nii brutaalsed vead maksavad kätte lõpuks."

Hooaja lõpuni on jäänud neli kohtumist, sealjuures tuleb veel minna vastamisi nii Nõmme Kalju kui ka tiitli kindlustanud Tallinna FCI Levadiaga. Kaljul on teisena 66, Floral kolmandana 61 ja Paidel neljandana 60 punkti. Kui kindlad esikolmikukoha hoidmises ollakse?

"See on meie eesmärk. Kui kindel või mitte kindel olla? Anname endast parima, selle nimel teeme tööd," vastas Viik. "Ma eriti ennustamisega ei tegele. Me jätkame oma tööd, teeme maksimaalselt hea soorituse ja loodetavasti tuleb lõpus ka tulemus."

Florat on kurnanud mängijate vigastused. "Mehi pingil on, aga kas nad on valmis selleks mänguks, mis praegu väljakul toimub," ütles Viik. "Rauno [Alliku] jäi eile õhtul haigeks, loodetavasti on ta Kalju vastu tagasi. [Mark Anders] Leppik ja [Rauno] Sappinen suure tõenäosusega see hooaeg ei mängi."

Paide peatreener Tarmo Kingi sõnul tõi neile võidu ühtsus. "Mängisid kaks head meeskonda. Ma arvan, et valmistusime mänguks väga hästi ja täitsime plaani perfektselt ära," rõõmustas ta.

"Kohati tekkisid augud sisse teine poolaeg, kus langesime liiga alla, aga ma arvan, et väärisime ja suhtumine oli see, mis meile võidu tõi."

Neljapunktine vahe Floraga sulas nüüd vaid ühele. "Ma olen alati öelnud, et läheme mäng-mängult. See ei sõltu ainult meist, oleneb, kuidas Flora oma mängud mängib," kommenteeris Kink. "Järgmine mäng on Pärnu, keskendume sellele ja kes iganes siis tuleb, keskendume sellele. Eks siis hooaja lõpus vaatame, kus oleme."

Kohtumise parimaks nimetati Paide kaitsja Joseph Saliste, kes tõi esile individuaalset rolli vastaste ründaja Sergei Zenjovi katmisel.

"Zenjov on väga heasse vormi saanud ja minu otsene vastane väljakul oli Zenjov. Kui mul asjad hästi välja tulevad ja annan endast maksimumi, siis suudan ta kinni panna. Täna oli hea, et Zenjov ei löönud väravat ja ülejäänud kaitseliin hoidis küllaltki hästi asjad korras."

"Kahju, et mängu algus tuli kohe üks eksimus, aga tulime sellest välja ja suur kiitus meeskonnale, et saame täna võiduga koju minna."