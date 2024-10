Näidismatšis Alcarazi alistanud Sinner teenis rekordilise rahasumma

Six Kings Slami nime kandval näidisturniiril alistas Sinner laupäeval Alcarazi 6:7 (5), 6:3, 6:3. Võidu eest teenis Sinner viis ja pool miljonit eurot, mis tähistab suurimat auhinnaraha, mis ühe tennisematši eest makstud.

Kolmanda koha mängus oli Novak Djokovic tõenäoliselt viimases omavahelises matšis 6:2, 7:6 (5) üle Rafael Nadalist.

"See viimane tants oli eepiline tants, mõistagi emotsionaalne. Jään meie rivaalitsemist igavesti hindama. Tennis jääb sind igatsema," kirjutas Djokovic pärast matši peatselt karjääri lõpetava Nadali kohta.

Saudi Araabia on aastaid tegelenud niinimetatud spordipesuga ehk sellega, et erinevate inimõiguste rikkumises süüdistatud riik üritab rahvusvaheliselt oma mainet parandada sporti meeletute summade pumpamisega. Saudi Araabia on üheks vähestest riikidest, mis ei tunnista ÜRO inimõiguste deklaratsiooni, jätkuvalt arreteeritakse naiste ja seksuaalvähemuste õiguste eest võitlejaid ning valitsuse kriitikuid. Ainuüksi tänavu on riigis hukatud üle 200 inimese.