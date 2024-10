Väravasöödu andnud Modricist sai Madridi Reali ajaloo vanim mängija

Real sõitis laupäevaseks liigamänguks külla Celta Vigole ning läks Kylian Mbappe iluväravast 20. minutil juhtima. Noor Rootsi poolkaitsja Williot Swedberg viigistas teise poolaja alguses seisu, aga kolm minutit varem vahetusest väljakule pääsenud Modric avas 66. minutil suurepärase sööduga Vinicius Jr.-i ning Brasiilia täht vormistas lõppskoori.

Modricist sai 39 aasta ja 40 päeva vanusena Madridi Reali kõigi aegade vanim mängija, möödudes selles arvestuses Ferenc Puskasest. "Võitsime tänu Modrici fantastilisele söödule. Kui ta alustab, kui tuleb pingilt: ta aitab alati meeskonda, panustab alati. On olnud au temaga koostööd teha. Kõik tema saavutused on tulnud seepärast, et ta on fantastiline professionaal," jagas Reali peatreener Carlo Ancelotti mängu järel horvaadile kiitust.

Nii Real kui Barcelona on Hispaania kõrgliigas kogunud 24 punkti, Kataloonia hiiul on üks mäng vähem peetud ning võõrustab pühapäeval Sevillat. Järgmisel nädalal kohtuvad Real ja Barcelona omavahel. Tabelis neljandal kohal olev Bilbao Athletic alistas abikapteni Inaki Williamsi kahe värava toel 4:1 Espanyoli.