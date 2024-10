Kane'i kübaratrikk aitas Bayerni taas võidusoonele

Pärast väravateta möödunud avapoolaega saatis Inglismaa koondise kapten 57. minutil palli madala löögiga väravasse 20 meetrilt, näitas siis neli minutit hiljem pärast Thomas Mülleri osavat söötu kuuekasti joonel head kehavalitsemist ning vormistas 80. minutil kübaratriki sisuliselt tühja väravasse. Normaalaja eelviimasel minutil tõi lõppskoori tabloole Kingsley Coman.

Kane on Saksamaa kõrgliigas löönud kaheksa väravat ja andnud viis resultatiivset söötu. Bundesliga hooaja parimaks väravakütiks on Egiptuse koondislane Omar Marmoush, kes on Frankfurdi Eintrachti seitsme mänguga löönud üheksa väravat ning andnud neli resultatiivset söötu.

Bayern oli viimati võidukas 21. septembril, kui võõrsil alistati Bundesliga raames 5:0 Bremeni Werder. Sellele järgnesid koduliigas kaks viiki ning Meistrite liigas Aston Villalt saadud 0:1 kaotus. Laupäevase võiduga taastas Bayern esikoha, nii neil kui kolm võitu järjest teeninud Leipzigil on koos 17 punkti.

Tiitlikaitsja Leverkuseni Bayer oli laupäeval 2:1 üle Frankfurdist, 3:1 võidu teenis Augsburgi üle ka Freiburg, kes on seitsme vooru järel 15 punktiga kolmandal kohal.