Kuues järjestikune kaotus langetas Nõmme debüüthooajal tagasi esiliigasse

31. minutil viis Tristan Pajo Vapruse Männiku staadionil pärast pikka soolojooksu kauglöögiga juhtima ning teenis siis 65. minutil penalti, mille realiseeris vahetusest sekkunud Kevin Kauber.

Päeva esimeses mängus viis Ats Purje Tallinna Kalevi Kuressaares juhtima, aga kodumeeskond vastas 37. minutil Aleksander Iljini tabamuse ja 59. minuti Märten Pajunurmi resultatiivse penaltiga ning teenis 2:1 võidu.

Kuuenda järjestikuse kaotuse saanud Nõmme United on 32 mänguga kogunud 14 punkti ja kaotas ka matemaatilise võimaluse allesjäänud nelja mänguga viimasest kohast kõrgemale tõusta, sest üheksandal kohal oleval Kalevil on 28 punkti. Nii Pärnul kui Kuressaarel on tabelis 31 punkti.

Tabeliliider FCI Levadia kindlustaks laupäeval Tartu Tammeka alistamisega klubi ajaloo 11. Eesti meistritiitli.