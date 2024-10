Minnesota Lynx viis WNBA finaalseeria otsustavasse mängu

Naiste korvpalli profiliigas WNBA selgub tänavune meister otsustavas viiendas mängus. Seeria neljandas kohtumises sai Minnesota Lynx koduväljakul New York Libertyst jagu 82:80, viigistades seeria 2:2-le.

2.35 enne normaalaja lõppu oli Lynx 80:75 ees, aga Liberty jõudis viigini. Kodunaiskonnale tõi võidu Bridget Carleton, tabades kaks sekundit enne lõpuvilet mõlemad vabavisked.

Kayla McBride tõi võitjatele 19 punkti, Courtney Williams lisas 15 ja Napheesa Collier 14 punkti, lisaks võttis Collier üheksa lauapalli. Liberty parim oli Jonquel Jones 21 punkti ja kaheksa lauapalliga, Leonie Fiebich lisas 19 punkti ning Breanna Stewart sai kirja 11 punkti ja 11 lauapalli.

Minnesota Lynx on neljal korral WNBA meistriks tulnud, viimati 2017. aastal. New York Liberty aga jahib enda klubiajaloo esimest WNBA meistritiitlit. Otsustav kohtumine peetakse Eesti aja järgi ööl vastu esmaspäeva New Yorgis.