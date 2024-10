Aprillis emaks saanud Bencic plaanib juba väljakule naasta

Tokyo olümpiavõitja Bencic mängis viimati mullu septembris San Diego turniiril. Nüüd plaanib šveitslanna osaleda 28. oktoobril Saksamaal Hamburgis peetaval W75 kategooria ITF-i turniiril, et testida enda taset enne novembri keskel peetavat Billie Jean Kingi karikavõistluste matši, kus Šveits läheb vastamisi Serbiaga.

"Olen äärmiselt põnevil, et saan Hamburgis mängida ja väga tänulik, et nad mulle vabapääsme andsid," kommenteeris Bencic. "Ajastus sobib suurepäraselt, kuna minu selle aasta eesmärk on Billie Jean Kingi karikas novembris ja mul on hea meel, et saan enne Hamburgis vaadata, millisel tasemel olen."

2022. aastal võitis Šveitsi naiskond esimest korda Billie Jean Kingi karikavõistlused ja Bencic mängis toona naiskonnas olulist rolli.

"Ma pole ei tennise ega füüsilise vormi poolest veel enda tipptasemel, aga tunnen end hästi ja olen valmis võistlema," ütles ta. "Tahan end võistlusolukorras proovile panna, et näha, mille kallal tuleb enne järgmist hooaega veel vaeva näha. Lisaks tahame näha, kuidas õnnestub igapäevaelu organiseerimine, kui tütre Bellaga koos turniiril olen."

Bencic on enda karjääri jooksul võitnud kaheksa WTA turniiri ja viis ITF-i turniiri. Viimati osales ta ITF-i karussellil 2018. aasta sügisel, kui võitis Las Vegases 80 000 dollari suuruse auhinnafondiga turniiri.