Ronaldo päästis koduklubile 90+7 väravaga võidu

Esmalt läks võõrsil mänginud Al Nassr 69. minutil mängu juhtima, kui Hispaania keskkaitsja Aymeric Laporte lõi palli nurgalöögijärgsest olukorrast lati alla, vahendab Soccernet.ee.

82. minutil arvas Al Nassr, et vähemalt üks hea asi on nende jaoks veel juhtunud – Ronaldo võeti kasti sisse joostes maha, kuid Sadio Mane suutis sellele eelnenud söödu värava eest sisse lüüa. Al Nassr eeldas, et sellest olukorrast loetakse värav ära või minimaalselt antakse penalti. VAR-i ülevaatusel selgus aga, et Ronaldo oli enda jooksu alustades suluseisu positsioonil, mis tähendas, et seisuks tablool jäi 1:0.

Al Shabab suutis omapoolse pöörde mängu tuua 90. minutil, kui pärast vasakult äärelt tulnud tsenderdust läks pall Al Nassri keskkaitsjast Ali Al-Hassani puutest omaväravaks, mis viigistas mänguseisu.

Mõned minutid hiljem teenis Abdulrahman Ghareeb Al Nassri kasuks penalti, mille Ronaldo 90+7. minutil realiseeris.

