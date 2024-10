Ott Tänak: laupäeva hommik ei vastanud kellegi ootustele

Sel nädalalõpul peetakse Tšehhi, Saksamaa ja Austria teedel autoralli MM-sarja hooaja eelviimane etapp. Ott Tänak ja Martin Järveoja (Hyundai) on Kesk-Euroopa ralli laupäeva lõunaks teisel kohal, kaotades liidrile Sebastien Ogier'le (Toyota) 4,6 sekundit.

Tänak alustas laupäeva võimsas hoos, kui võitis päeva esimese kiiruskatse ja tõusis üldarvestuses teisele kohale. Järgmisel katsel jäi eestlase tempo ootamatult tagasihoidlikuks ning ta pidi teise koha Sebastien Ogier'le tagasi loovutama.

"Tänased teeolud olid suureks üllatuseks, sealhulgas ka Toyota meestele, kes võtsid kaasa kõva seguga rehve. Kõik ootasid head pidamist ja stabiilseid olusid, kuid tegelikult olid kõik teed niisked," rääkis Tänak laupäevasel hoolduspausil.

"Teise katsega andsime liiga palju aega ära. Meil ei õnnestunud õiget sõidurütmi leida. Cyrilile [Abiteboul, Hyundai pealik - ERR] meie esimese katse aeg ei meeldinud. Pärast katset saadeti meile paar sõnumit. Me poleks pidanud teisel katsel nii palju aega ära andma, kuid õnneks oli viimane katse jälle hea," lisas Tänak.

Mida oodata pärastlõunastest katsetest? "Eks näis. Hommik ei vastanud kellegi ootustele. Loodetavasti on pärastlõunal stabiilsemad olud. Meie peame lihtsalt endast parima andma."

Reede hommikust saati liidrikohta hoidnud Thierry Neuville (Hyundai) sõitis laupäeval 11. katsel kahel korral rajalt välja. Kui esimese sõiduveaga kaotas belglane circa 6-7 sekundit, siis mõned kilomeetrid hiljem jäi ta pidurdamisega hiljaks, kaldus rajalt välja ning jäi ligemale 20 sekundiks kraavi kinni. Need kaks eksimust kukutasid Neuville'i kokkuvõttes neljandale kohale. Liidrist Sebastien Ogier'st on ta maas 33,6 sekundiga.

"Tegin kaks väikest viga. Esimeses olukorras oli tee oodatust libedam. Teises olukorras oli legend liiga optimistlik. Ma sain sellest kohe aru ja üritasin murule minekuga suuremast jamast pääseda, aga kui hakkasin rajale naasma, siis jäin kraavi kinni. Teadsin, et saan sealt välja, sest kraav polnud väga sügav."

Neuville lisas, et ta ei hakka pärastlõunal pjedestaalikohti jahtima. "Meil pole võimalik esimesi kinni püüda ning Taka [Toyota piloot Takamoto Katsuta - ERR] on meist umbes 30 sekundi kaugusel. Seega pärastlõunal on meie ainus eesmärk turvaliselt finišisse jõuda."