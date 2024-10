Liisa Varul jõudis Mehhikos paarismängus finaali

Poolfinaalis alistasid turniiril neljandana asetatud Varul ja Rapolu kindlalt 6:3, 6:2 mehhiklannad Ana Karen Guadiana Campose ja Paulina Montieli.

Finaalis tuleb neile vastu teine Mehhiko duo. Kolmanda paigutusega Claudia Sofia Martinez Solis ja Maria Fernanda Navarro said poolfinaalis 6:4, 6:4 jagu Lõuna-Aafrika Vabariigi ja USA paarist Christine Gouwsist ja Basant Kaurist.

Varulile on see karjääri kuues ITF-i turniiri finaal paarismängus, varasemas viies on tulnud vastaste paremust tunnistada. Rapolul on tänavusest hooajast ette näidata üks paarismängu turniirivõit, mis tuli samuti W15 taseme turniiril.