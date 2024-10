Tattar jätkab hooaja finaaletapil liidrina

Vastavalt hooaja senistele saavutustele võistlust tulemusega miinus kaheksa alustanud Tattar on mõlemal senisel ringil saanud lisaks tulemuse miinus kuus ehk kahe päeval on tal skoor -20. Reedel lisandus par'ide kõrval seitse birdie't ja ka üks bogey.

Kristin Tattar keeps her bogey-free round alive with a C2 putt on Hole 14! pic.twitter.com/Lb8d9jEliX

Kristin Tattar finishes strong and will have the outright lead heading into Moving Day at the 2024 DGPT Championship pic.twitter.com/3jj15ldBJf