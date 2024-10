Toijala: Kotsar saab Jaapanis kindlasti paremaks ründemängijaks

Aastatel 2019-2024 Eesti koondist tüürinud Toijala on Jaapanis hästi kohanenud ja hindab ambitsioonikat liigat kõrgelt. Kohalikel korvpallijuhtidel on suured plaanid ja kümnendi lõpuks loodetakse olla koguni maailma tugevuselt teine liiga.

Uuenduskuur peaks saabuma 2026. aastal, kui kõrgliigaklubidele seatakse senisest karmimad tingimused: kodusaal peab mahutama vähemalt 5000 pealtvaatajat ja eelarve peab olema kaheksa miljonit USA dollarit. Tuleb ka palgalimiit, mida võib teatud tingimustel ületada.

"Kõige suurem muutus tuleb, kui välismängijate piirangud muutuvad. Siis lubatakse väljakule samal ajal neli välismängijat, praegu on lubatud vaid kaks," võrdles Toijala intervjuus ERR-ile ja lisas, et jaapanlased võtavad šnitti NBA-st.

"60 mängu hooajas. Tegelikult mängitakse palju ja igapäevane show on võetud NBA-st: tantsutüdrukud, lärmid, stiilid. Suured ambitsioonid on ja ise räägivad, et tahavad 2030 olla maailma teine kõrgliiga," lausus soomlane.

Nii mõnelegi korvpallisõbrale võis olla ootamatu, et Yokohamaga liitub ka Kotsar, kes on viimased hooajad pallinud Euroliigas. Toijala sõnul käisid tal jutud mängijaga juba paar aastat enne konkreetset pakkumist.

"Sel hetkel ta mõtles, et on Euroopas veel kolm-neli-viis-kuus aastat, aga juba siis huvitus sellest elust siin. Kultuur ka väljaspool väljakult. Nüüd tuli võimalus natuke varem, kui ta ise ütles," lausus Toijala.

"Tal läks natuke mõtlemisaega, kas tahab veel Euroopas olla või tuleb juba nüüd ja proovib ja näeb perega, mis see elu siin on. Korvpall on üks põhjus, kindlasti on üks määrav põhjus palk ja teda väga huvitab kultuur. Puhas ja turvaline peredele. Ma arvan, et ta on praegu oma otsusega väga rahul."

Toijala usub ka, et Kotsar areneb Jaapanis ka mängijana. "See on talle korvpallurina kasulik. Tal on vaja siin suuremas rollis olla. Kas ta jääb siia elu lõpuni või läheb Euroopasse tagasi, aga kindlasti on ta parem ründemängija kui varem."

"Ta saab enesekindlust, saab teha. Nõutakse rohkem palliga tegutsemist kui Euroopas. Kindlasti on üks asi töötamine viskekäe muudatusega. Kui ta varem viskas vasakult, siis praegu viskab kõik visked keskpositsioonis paremalt käelt. Sellega töötame iga päev."

Kui Euroliigat peetakse NBA järel maailm tugevuselt teiseks liigaks, siis Toijala sõnul on ka Jaapanis piisavalt kõrge tase. Liigas pallivad mitmed NBA ja Euroliiga kogemustega korvpallurid ja Jaapani liiga pallurite võimed ei jää tema sõnul alla näiteks Hispaania kõrgliiga omadele, kus Kotsar Euroliiga kõrvalt samuti pallis.

"Seda ma ei oska hinnata, kuidas Euroliiga meeskonnad arvavad ja kuidas nemad vaatavad seda liigat. Selles mõttes on hea, et ta koondises ka mängib. Seal Euroopa meeskonnad näevad, mis mees ta on ja mis tasemel," ütles Toijala.

"Ma arvan, et uks ei ole kindlasti kinni ja ta on Euroliigas näidanud, mis tegija ta on. Kui tulevad koondisemängud, siis ta näitab, et on veelgi paremaks läinud. Ma ei usu, et see on mure, kui ta tahab tagasi tulla."

"Aga mina ei ole see, kes otsustab või läheb tema pea sisse, et mis tema tulevikus tahab," võttis soomlane kokku. "Praegu ta teeb siin ja võib-olla on aasta pärast Euroopas või Austraalias või Hiinas või Jaapanis. Keegi ei tea, need on Maigu omad otsused."

Yokohama B-Corsairs on alustanud hooaega kolme võidu ja kahe kaotusega. Kotsar on mänginud keskmiselt 30 minutit, visanud 10,8 punkti, võtnud 9,8 lauapalli ja jaganud 3,4 resultatiivset söötu mängus.